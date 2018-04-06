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В 2017 году границу Узбекистана пересекли 7 млн иностранных граждан
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В 2017 году границу Узбекистана пересекли 7 млн иностранных граждан 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Ташкент, 5 апреля /Синьхуа/ — В 2017 году через пункты пограничного контроля Узбекистана прошли свыше 22 млн человек, включая около 7 млн иностранных граждан. Об этом сегодня сообщило информагентство «УзА».
В республике действует 69 пунктов пограничного контроля, на границе с Афганистаном имеются 3 пограничных пункта, Казахстаном — 12, Кыргызстаном — 16, Таджикистаном — 16 и Туркменистаном — 10.
За 2017 год были задержаны 4940 нарушителей границы, задержаны 48,97 кг наркотических веществ и 285 единиц оружия, изъята валюта на сумму свыше 1 млн долларов США.
В настоящее время в Узбекистане действует упрощенный порядок оформления туристских виз для граждан 51 страны, установлен безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 16 стран. —0—
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