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Президент Молдавии назвал сроки приднестровского урегулирования
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Президент Молдавии назвал сроки приднестровского урегулирования 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
КИШИНЕВ, 5 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон рассказал в интервью радиостудии Spuntik, когда может произойти реинтеграция страны.
По его мнению, восстановление единства республики зависит от многих факторов. Лидер страны пояснил, что «на первом этапе должно быть достижение консенсуса в Кишиневе».
"Это должен быть общий проект президента, спикера парламента и премьер-министра. То есть, должно быть достигнуто согласие в Кишиневе. Второй этап — консенсус между Кишиневом и Тирасполем", — цитирует Додона Sputnik Молдова.
По его словам, «третий этап — должно быть согласие, одобренное на международном уровне в формате „5+2“.
»На данный момент мы находимся на первом этапе — у нас нет консенсуса в Кишиневе. У администрации президента есть видение относительно политического решения приднестровского вопроса. И есть абсолютно противоположный подход со стороны правительства и парламента, которые больше ориентируются на НАТО, ЕС и США, что является ошибочным", — подчеркнул Додон.
Он отметил, что позиция администрации президента основывается на нейтралитете Республики Молдова.
"Когда мы сможем продвинуться вперед? Думаю, после парламентских выборов (которые запланированы на осень этого года — Sputnik). В Кишиневе должно появиться промолдавское парламентское большинство, которое основывается на продвижении государственности и нейтралитета Молдовы. Тогда и будет консенсус в Кишиневе", — пояснил Додон.
Президент рассказал, что сразу после этого Кишинев должен приступить к диалогу по этим вопросам с Тирасполем.
"Чем раньше начнем это обсуждение, тем лучше. После чего найденное решение будет предложено в формате «5+2». Думаю, что на протяжении нового мандата президента России Владимира Путина достижение этой цели очень реалистично", — заключил Додон.
Ранее спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини предложил участникам переговоров по приднестровскому урегулированию провести в мае в Риме встречу в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма бывшая союзная республика присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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