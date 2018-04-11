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Человек травмирован при переходе путей Белорусского направления МЖД в неположенном месте
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Человек травмирован при переходе путей Белорусского направления МЖД в неположенном месте 

РИАМО 11 апреля 2018
Электрички задерживаются на Белорусском направлении Московской железной дороги утром в среду из-за травмирования человека, переходившего пути в неположенном месте, сообщается в Telegram-канале Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
«Белорусское направление. Задержан поезд 6215 (Лобня — Кубинка-1) на 10 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», — говорится в сообщении.
Также задержаны электрички 6215 (Лобня — Кубинка-1) на 21 минуту и 6323 (Москва — Бородино) на 16 минут.
ЦППК обратилась к гражданам с просьбой быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.
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