Человек травмирован при переходе путей Белорусского направления МЖД в неположенном месте

Электрички задерживаются на Белорусском направлении Московской железной дороги утром в среду из-за травмирования человека, переходившего пути в неположенном месте, сообщается в Telegram-канале Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Белорусское направление. Задержан поезд 6215 ( Лобня — Кубинка-1) на 10 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», — говорится в сообщении.

Также задержаны электрички 6215 (Лобня — Кубинка-1) на 21 минуту и 6323 ( Москва Бородино ) на 16 минут.

ЦППК обратилась к гражданам с просьбой быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.