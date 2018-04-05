Белорусы стали намного чаще эмигрировать в Россию

Миграционный прирост населения России в 2017 году произошел в основном за счет прибывших в страну белорусов, говорится в исследовании российского Института демографии НИУ ВШЭ «Миграция в России. Предварительные итоги 2017 года».

Туркменией, Узбекистаном и В исследовании отмечается, что по сравнению с 2016 годов, в 2017 году «миграционный прирост населения России увеличился в обмене с Белоруссией (в 4,5 раза), Киргизией (на 75%), Таджикистаном (на 27%), Арменией Грузией (на 13-19%)», передает EurAsia Daily.

Кроме этого эксперты отметили снижение миграционного прироста в обмене с некоторыми странами СНГ. Наиболее значительно эта тенденция проявилась в случае с Украиной

Также авторы исследования подметили, что в 2011-2017 годы постоянно росло число граждан, прибывающих в Россию из Белоруссии.

Тенденцию к перемещения граждан из Белоруссии в Россию фиксируют и в Минске . Так глава Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин в феврале заявлял, что такая тенденция наблюдается в первую очередь среди молодежи.

«Мы эту тенденцию видим, когда наши граждане переезжают в Россию, открывают там бизнес и затем начинают получать там гражданство. Лично на моих глазах несколько предпринимателей, которые в Белоруссии попали под штрафы, переехали в Россию и там прекрасно себя чувствуют», — заявил Калинин.