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Власти Белоруссии создают комиссию по составлению списков «тунеядцев»
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Власти Белоруссии создают комиссию по составлению списков «тунеядцев» 

Ведомости 1 час назад
Правительство Белоруссии утвердило положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения, передает издание «Беларусь сегодня».
Постановление N240 определяет порядок образования и деятельности комиссии, созданной районными или городскими исполнительными комитетами или местными администрациями.
Комиссия будет сотрудничать с госорганами и работодателями по вопросам трудоустройства неработающих граждан, проводить информационную работу, составлять список тех, кто оплачивает услуги с возмещением затрат. Неработающих граждан будут оповещать о внесении их в соответственный список.
Возглавлять комиссию будет председатель районного совета депутатов, а в местных администрациях — глава администрации района в городе. В состав комиссии войдут депутаты всех уровней, сотрудники структурных подразделений исполнительных комитетов, представители общественных объединений.
Заседания комиссии будут проходить не реже двух раз в месяц.
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