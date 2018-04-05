Власти Белоруссии создают комиссию по составлению списков «тунеядцев»

Правительство Белоруссии утвердило положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения, передает издание «Беларусь сегодня».

Постановление N240 определяет порядок образования и деятельности комиссии, созданной районными или городскими исполнительными комитетами или местными администрациями.

Комиссия будет сотрудничать с госорганами и работодателями по вопросам трудоустройства неработающих граждан, проводить информационную работу, составлять список тех, кто оплачивает услуги с возмещением затрат. Неработающих граждан будут оповещать о внесении их в соответственный список.

Возглавлять комиссию будет председатель районного совета депутатов, а в местных администрациях — глава администрации района в городе. В состав комиссии войдут депутаты всех уровней, сотрудники структурных подразделений исполнительных комитетов, представители общественных объединений.

Заседания комиссии будут проходить не реже двух раз в месяц.