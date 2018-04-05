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Лукашенко встретился с представителем президента Сирии
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Лукашенко встретился с представителем президента Сирии 

Аргументы и Факты 51 минуту назад
Фото: Аргументы и Факты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял министра по делам дворца президента Сирии Мансура Аззама, передает ТАСС.
Аззам передал Лукашенко послание от президента Башара Асада, в котором тот выразил Белоруссии благодарность за поддержку сирийского народа. Лукашенко пообещал, что Минск окажет Дамаску помощь в восстановлении инфраструктуры в стране в рамках своих возможностей.
Министр сказал, что такие встречи являются началом сотрудничества стран на более глубоком уровне. Он сказал, что сейчас идет подготовка для заседания комиссии по сотрудничеству Сирии и Белоруссии, которая пройдет в Дамаске.
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