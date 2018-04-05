Лукашенко встретился с представителем президента Сирии

Аззам передал Лукашенко послание от президента Башара Асада , в котором тот выразил Белоруссии благодарность за поддержку сирийского народа. Лукашенко пообещал, что Минск окажет Дамаску помощь в восстановлении инфраструктуры в стране в рамках своих возможностей.

Министр сказал, что такие встречи являются началом сотрудничества стран на более глубоком уровне. Он сказал, что сейчас идет подготовка для заседания комиссии по сотрудничеству Сирии и Белоруссии, которая пройдет в Дамаске.

Наступило время вложений в экономику Сирии