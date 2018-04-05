Лукашенко встретился с представителем президента Сирии 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял министра по делам дворца президента Сирии Мансура Аззама, передает ТАСС.
Аззам передал Лукашенко послание от президента Башара Асада, в котором тот выразил Белоруссии благодарность за поддержку сирийского народа. Лукашенко пообещал, что Минск окажет Дамаску помощь в восстановлении инфраструктуры в стране в рамках своих возможностей.
Министр сказал, что такие встречи являются началом сотрудничества стран на более глубоком уровне. Он сказал, что сейчас идет подготовка для заседания комиссии по сотрудничеству Сирии и Белоруссии, которая пройдет в Дамаске.
Наступило время вложений в экономику Сирии
Сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» и Оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров — о роли России в восстановлении экономики послевоенной Сирии. Подробнее.