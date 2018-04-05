Лукашенко потребовал государственного подхода к сфере лесного хозяйства

Навести государственный порядок в «Белорусской пуще», защитив ее, в том числе, от коррупционных сделок и бесхозяйственности — таким стало напутствие президента страны при назначении Виталия Дрожжу министром лесного хозяйства, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко откровенно признал, что ситуация в этом сегменте экономики Беларуси требует твердой воли руководителя, чтобы «за взятки лесничие не сплавляли лес, чтобы этот лес за гроши и за центы не попадал на Запад», откуда затем в страну из этого леса привозят готовую мебель. «Вы должны быть государственным человеком, потому что будете заниматься очень государственной сферой»", — подчеркнул президент.

На встрече с новым министром глава государства также коснулся темы лесовосстановления, потребовав высаживать в стране больше саженцев на пустующих территориях, а также вместо вырубленных деревьев. «Нам надо не только восстанавливать лес, который мы вырубаем и отдаем в оборот. Вы посмотрите, сколько у нас свободных площадей, в этом году будет большой спрос на эти саженцы», — отметил Лукашенко. По его словам, он сам намерен заняться посадкой саженцев в этом году. Планирует высадить молодые деревья и глава администрации Наталья Кочанова . Для этого она посетит свою малую родину.

К этой работе, считает глава государства, необходимо подключить широкий круг людей. «Природа нас одарила тем, что мы можем в лесу взять те деревья, которые погибнут, не вырастут, и пересадить их на свободные места. Этим тоже придется заниматься», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что, хоть и не был ранее лично знаком с Виталием Дрожжей, но осведомлен о его продуктивной работе гендиректором национального парка «Браславские озера». Когда Лукашенко приезжает в эти края он всегда интересуется, как функционирует заповедник. «Когда-то, чтобы защитить его, мной было принято железное решение, что это — белорусское достояние, и мы там создали заповедник, национальный парк», — напомнил президент РБ.