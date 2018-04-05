Москва и Минск нашли самую больную точку в отношениях

Молоко как фактор: Москва и Минск нашли самую больную точку в двусторонних отношениях

Россия вряд ли сможет заместить все свое потребление молока

По словам Ткачева, белорусы должны искать новые рынки сбыта для своей молочной продукции, поскольку у правительства РФ есть серьезные намерения в том, чтобы в перспективе 5-7 лет напоить российских граждан отечественным молоком.

В то же время, это заявление Ткачева не соответствует реальным планам Минсельхоза, вследствие чего, перед нами стандартная экономическая игра, которая постоянно идет между Россией и ее самым близким партнером в лице Белоруссии.

«Продолжение программы по развитию молочного производства в России, которое уже утверждено Минсельхозом РФ, рассматривает увеличение общероссийских показателей на 1,5 млн тонн до 2025 года. При этом, общая дефицитность нашего потребления данного вида продукции составляет порядка 10 млн тонн», — констатирует Холод.

Соответственно, какая-то доля все равно останется у белорусских производителей молока на российском национальном рынке, тем более, учитывая тот факт, что в нашей стране предполагается увеличение доходов населения.

В России вряд ли возможен существенный рост потребления молока

«Это приведет к тому, что даже в случае выполнения всех планов Минсельхоза РФ суммарный дефицит производства молока в России все равно останется на уровне этих 10 млн тонн. Поэтому можно сделать вывод, что наша страна не в состоянии заместить все потребление молока в России за счет национальной продукции», — заключает Холод.

Тем более, как замечает эксперт, перед нами крайне тяжелая отрасль, где потоковые объемы производства быстро не наращиваются, из-за чего как-то кардинально усилить темпы роста данных показателей не удастся, не говоря уже об общем дефиците средств в стране.

«Более того, в случае, если правительству и президенту РФ удастся реализовать поставленные задачи и добиться стремительного экономического роста в России, то потребление молока у нас будет расти выше заложенных Минсельхозом РФ темпов роста его производства. Из-за проблем с доходами недопотребление молока в России составляет сейчас 20 процентов», — резюмирует Холод.

Суммарное потребление молока в России, как замечает Ткачев, составляет сегодня 37 млн тонн, причем темпы его потребления сокращаются в последние годы где-то на 2-3 процента. Это происходит из-за проблем в отечественной экономике, поэтому в случае роста доходов, импорт молока в России даже вырастит и достигнет солидного показателя где-то в районе 10,5 млн тонн сырья.

Белоруссия очень сильно выиграла на российских контрсанкциях

«В то же время, поиск новых рынков сбыта для своей продукции — это разумно для любой страны мира, включая Белоруссию, поэтому в этих своих рекомендациях белорусским производителям Ткачев абсолютно прав», — констатирует Холод.

Как полагает Леонид Иванович, диверсификация рынка — это правильная стратегия, как для российских потребителей, так и для белорусских производителей молока, поэтому с данным заявлением министра, в любом случае, нужно согласиться.

Эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» пришел к однозначному выводу, что любое снижение экспорта молока и молочной продукции в Россию станет большим ударом для экономики Белоруссии.

«Во-первых, вся эта история между Россией и Белоруссией длится довольно долго, и здесь сыграли довольно серьезную роль те меры, которые приняло не так давно российское правительство. В этом контексте, имеется в виду закрытие российского рынка для западноевропейских производителей пищевой продукции, на чем Минск очень сильно выиграл», — заключает Болкунец.

Белоруссия очень сильно зависит от экспорта молока в Россию

Кроме того, как считает Дмитрий Викторович, это событие поспособствовало существенному росту отечественного сельского хозяйства, который привел к значительным инвестициям в этот сектор национальной экономики России.

«Это обстоятельство играет весомую роль в определении актуальной политики Минсельхоза РФ, поскольку российские аграрии имеют планы, направленные на то, чтобы и дальше наращивать местное производство по всем направлениям сельскохозяйственной продукции, что, безусловно, является благом для России», — резюмирует Болкунец.

Также здесь нельзя забывать и про то, что Минск проводит политику систематического субсидирования своего сельского хозяйства, в результате российским производителям приходится конкурировать с белорусским квазисоциализмом.

«Во-вторых, сельское хозяйство является одним из немногих успешных отраслей в экономике Белоруссии, причем это действительно объясняется тем, что Минск проводит политику серьезных бюджетных дотаций своим аграриям. При этом, для белорусов ключевым рынком сбыта в рамках этой продукции продукции является наша страна», — констатирует Болкунец.

Надо привести данные внешнеторгового баланса Белоруссии, из которых видно, что только экспорт белорусской молочной продукции в Россию составил огромную для этой страны сумму в 4 млрд долларов, а это ведь прямые валютные доходы.