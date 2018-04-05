Бизнесмены Удмуртии наводят деловые контакты в Республике Беларусь

В составе делегации — представители крупнейших предприятий Удмуртии. Участники бизнес-миссии приняли участие в форуме «Республика Беларусь — Удмуртская Республика», контактно-кооперационной бирже с участием более 60 белорусских предприятий, провели более 20 встреч с представителями органов власти и местного бизнеса.

В частности, прошли переговоры в министерствах промышленности, сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, в концернах «Беллегпром» и «Белнефтехим», в Минском облисполкоме. Удмуртские предприниматели встретились с руководством Белорусской железной дороги, ОАО «Амкодор», Минского метрополитена, Минского молочного комбината № 1, крупнейших белорусских торговых сетей «Евроопт», «Гиппо», «Корона». На встречах обсуждаются перспективы расширения сотрудничества регионов и предприятий, возможность открытия совместных производств, взаимные поставки продукции.