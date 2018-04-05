Дни британского правительства сочтены: спецпредставитель президента РФ оценил политику Лондона по «делу Скрипаля»

Кабинет министров Великобритании может не доработать до конца положенного срока. К такому выводу пришел спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских , комментируя развитие событий вокруг «дела Скрипаля ».

На мой взгляд, последнее развитие событий со Скрипалем говорит о том, что дни этого правительства в Англии, наверно, будут сочтены

— Андрей Крутских.

Крутских заметил, что позиция Лондона идет вразрез с принципами дипломатии и международной политики.

Ранее Россия совместно с Китаем Ираном представила в ОЗХО проект, который предполагал совместное расследование по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.