Видео: Белорусские силачи протянули 9-тонный МАЗ

4 апреля белорусские атлеты Александр Курак и Руслан Багиров на открытии международной весенней выставки-ярмарки туристских услуг «Отдых-2018» протянули на 20 метров девятитонный гоночный МАЗ команды «МАЗ-СПОРТавто».