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Видео: Белорусские силачи протянули 9-тонный МАЗ
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Видео: Белорусские силачи протянули 9-тонный МАЗ
Российская Газета
1 час назад
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4 апреля белорусские атлеты Александр Курак и Руслан Багиров на открытии международной весенней выставки-ярмарки туристских услуг «Отдых-2018» протянули на 20 метров девятитонный гоночный МАЗ команды «МАЗ-СПОРТавто».
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