Белоруссия поможет Сирии восстановить экономику

"Хорошо, что вы приехали в Белоруссию. Для нас это очень полезно, что называется, узнать, как живет уважаемый нами сирийский народ, как себя чувствует президент и какова ситуация в Сирии", — отметил Лукашенко, сообщает «Белта». Аззам передал Лукашенко личное послание президента Сирии Башара Асада , который выразил искреннюю благодарность за позицию Белоруссии по отношению к сирийскому народу.

"Президент Белоруссии еще раз подтвердил, что поддерживает сирийский народ в его праведной борьбе против угроз терроризма. Александр Лукашенко сказал, что белорусская сторона предпримет усилия для восстановления разрушенной инфраструктуры на сирийской территории", — подчеркнул Аззам.

Подобные встречи являются «зеленым сигналом» для начала сотрудничества и для конкретных шагов на уровне правительств. Стороны ведут подготовку к заседанию белорусско-сирийской совместной комиссии по сотрудничеству, которое должно пройти в ближайшие месяцы в Дамаске с участием представителей министерства промышленности , сельского хозяйства и других белорусских ведомств.

"Что касается постконфликтного восстановления в Сирии, то мы рассчитывает на участие Белоруссии и тех стран, которые выступали в поддержку сирийского народа", — заключил Аззам.