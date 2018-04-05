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Белоруссия поможет Сирии восстановить экономику
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Белоруссия поможет Сирии восстановить экономику 

Вести Экономика 53 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с министром по делам дворца президента Сирии Мансуром Аззамом. Стороны обсудили вопросы восстановления сирийской экономики.
"Хорошо, что вы приехали в Белоруссию. Для нас это очень полезно, что называется, узнать, как живет уважаемый нами сирийский народ, как себя чувствует президент и какова ситуация в Сирии", — отметил Лукашенко, сообщает «Белта». Аззам передал Лукашенко личное послание президента Сирии Башара Асада, который выразил искреннюю благодарность за позицию Белоруссии по отношению к сирийскому народу.
"Президент Белоруссии еще раз подтвердил, что поддерживает сирийский народ в его праведной борьбе против угроз терроризма. Александр Лукашенко сказал, что белорусская сторона предпримет усилия для восстановления разрушенной инфраструктуры на сирийской территории", — подчеркнул Аззам.
Подобные встречи являются «зеленым сигналом» для начала сотрудничества и для конкретных шагов на уровне правительств. Стороны ведут подготовку к заседанию белорусско-сирийской совместной комиссии по сотрудничеству, которое должно пройти в ближайшие месяцы в Дамаске с участием представителей министерства промышленности, сельского хозяйства и других белорусских ведомств.
"Что касается постконфликтного восстановления в Сирии, то мы рассчитывает на участие Белоруссии и тех стран, которые выступали в поддержку сирийского народа", — заключил Аззам.
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