В Ташкенте обсудят противодействие терроризму странам ШОС из Афганистана

ТАШКЕНТ, 5 апр — РИА Новости . Совместные меры по противодействию террористическим угрозам странам ШОС, исходящим от боевиков международных террористических организаций, в частности, запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, с территории Афганистана и практическое взаимодействие компетентных органов государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом обсудят в четверг в Ташкенте участники 32-го заседания Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

"Участники заседания обсудят тему возрастания угроз, исходящих от международных террористических организаций (МТО) с территории Исламской Республики Афганистан, в ключе передислокации боевиков МТО «Исламское государство»* с Ближнего Востока в эту страну и взаимодействие компетентных органов государств-членов ШОС в борьбе против этих угроз", — сообщили журналистам в информационном центре РАТС ШОС.

Помимо этого, в ходе заседания будут рассмотрены вопросы о проектах программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы, меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между РАТС ШОС и исполнительным директоратом контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН ; об утверждении алгоритма совместных действий компетентных органов государств-членов ШОС по противодействию международной организации " Хизб-ут-Тахрир аль Ислами"*; о ходе реализации совместных мер по противодействию вербовке в террористические и экстремистские организации лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы на территориях стран ШОС.

На заседание Совета РАТС ШОС также внесен вопрос проведения в 2018 году совместной пограничной операции компетентных органов.

Иран и Армения, Камбоджа, Непал, Турция и В ШОС, основанную в 2001 году, входят Индия , Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана были подписаны на саммите в Ташкенте в июне 2016 года. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия Монголия , странами-партнерами — Азербайджан Шри-Ланка . Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества, созданная в 2004 году, базируется в Ташкенте.

*Террористические организации, запрещенные в России.