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Ярмарка туруслуг «Отдых-2018» открылась в Минске
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Ярмарка туруслуг «Отдых-2018» открылась в Минске 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
ИА Синьхуа: последние новости
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