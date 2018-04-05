Ярмарка туруслуг «Отдых-2018» открылась в Минске

Минск , 4 апреля / Синьхуа / — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси Китае . В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Ярмарка туристических услуг «Отдых-2018» открылась сегодня в Минске. Одна из главных тем ярмарки, на которой представлены компании из 16 стран, — проведение Года туризма Беларуси в Китае. В рамках мероприятия, которое продлится до 7 апреля, пройдут конференции, круглые столы и презентация совместного китайско-белорусского туристического предприятия «БелаКит». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)