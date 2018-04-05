Узбекистан и Пакистан намерены создать совместный деловой совет 

Ташкент, 4 апреля /Синьхуа/ — Торгово-промышленная палата Узбекистана и Центр глобальных и стратегических исследований Пакистана намерены создать узбекско-пакистанский деловой совет. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе палаты.
Соглашение о создании совета было подписано по итогам международной конференции «Пакистан: земля возможностей для республик Центральной Азии», а также узбекско-пакистанского бизнес-форума и туристической конференции.
Согласно официальным данным, годовой товарооборот между Узбекистаном и Пакистаном в настоящее время составляет около 50 млн долларов. —0—