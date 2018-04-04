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Президенты Молдавии и Белоруссии засеют поле пшеницей на тракторе «Беларусь»
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Президенты Молдавии и Белоруссии засеют поле пшеницей на тракторе «Беларусь» 

ТАСС 52 минуты назад
КИШИНЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Молдавию 18 апреля с двухдневным визитом, чтобы провести переговоры по укреплению сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала НТВ Молдова президент Молдавии Игорь Додон.
"По моему приглашению в Кишинев 18-19 апреля приедет президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко. У нас предусмотрено несколько очень важных двусторонних мероприятий", — сказал Додон, напомнив, что пригласил белорусского лидера приехать в Молдавию в ходе своего прошлогоднего визита в Минск, где они достигли договоренностей по вопросам экономического, социального и культурного сотрудничества.
Президент Молдавии также рассказал, что время для визита Лукашенко было выбрано специально, чтобы президенты по взаимной договоренности вместе засадили поле пшеницей на тракторе «Беларусь», который является одной из самых популярных сельхозмашин у молдавских земледельцев.
Додон также напомнил, что в мае в Молдавии ждут президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который по просьбе молдавского лидера согласился помочь с ремонтом здания администрации президента в Кишиневе. Оно было разгромлено и подожжено во время беспорядков 7 апреля 2009 года, которые устроили сторонники проевропейских партий.
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