Президент Казахстана произвел кадровые перестановки в ряде госорганов 

Астана, 4 апреля /Синьхуа/ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня произвел кадровые перестановки в ряде государственных органов. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Указом президента министром по делам религий и гражданского общества Казахстана назначен Дархан Калетаев. До назначения он работал депутатом сената парламента. Другим указом Нурлан Ермекбаев, снятый с должности министра по делам религий и гражданского общества, вновь стал помощником президента — секретарем Совета безопасности. Он уже занимал эту должность в 2014-16 годах.
Кроме того, Н. Назарбаев освободил от должности заместителя руководителя Администрации президента Талгата Донакова и назначил его председателем Высшего судебного совета. —0—