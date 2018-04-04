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В Минске состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ
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В Минске состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
Двенадцать актуальных вопросов внешнеполитической повестки дня включены в программу заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет в белорусской столице 6 апреля. Об этом проинформировал журналистов пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
Они касаются, по словам дипломата, «сотрудничества в политической, экономической, культурной и образовательной сферах, взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами стран Содружества». Приоритетное внимание министры планируют уделить вопросам безопасности, борьбы с преступностью и противодействию международному терроризму, а также координации деятельности правоохранительных органов стран СНГ.
Главы делегаций стран Содружества рассмотрят также проекты соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, положения о Съезде учителей и работников образования стран Содружества, а также о международном молодежном проекте государств СНГ «100 идей для СНГ.
Касаясь протокольных тем предстоящего заседания, Мирончик сообщил, что семь стран будут представлены на уровне глав МИД. „Уровень разный, но в любом случае высокий. Семь стран — Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан и, естественно, Беларусь — будут представлены министрами“, — сказал он. Заместители глав внешнеполитических ведомств будут представлять Азербайджан и Туркменистан.
»Глава МИД Азербайджана также был готов приехать, но в Баку в это время проходит сегмент высокого уровня конференции стран — членов Движения неприсоединения, — пояснил официальный представить МИД. — Молдова будет представлена послом в Беларуси, который также является постоянным и полномочным представителем этой страны при уставных органах СНГ. Ожидаем подтверждения от Украины", — заключил пресс-секретарь МИД РБ.
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