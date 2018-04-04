В Минске состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ

Беларуси Дмитрий Мирончик. Двенадцать актуальных вопросов внешнеполитической повестки дня включены в программу заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет в белорусской столице 6 апреля. Об этом проинформировал журналистов пресс-секретарь МИД

Они касаются, по словам дипломата, «сотрудничества в политической, экономической, культурной и образовательной сферах, взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами стран Содружества». Приоритетное внимание министры планируют уделить вопросам безопасности, борьбы с преступностью и противодействию международному терроризму, а также координации деятельности правоохранительных органов стран СНГ.

Главы делегаций стран Содружества рассмотрят также проекты соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, положения о Съезде учителей и работников образования стран Содружества, а также о международном молодежном проекте государств СНГ «100 идей для СНГ.

Казахстан, Кыргызстан, Россия, Туркменистан. Касаясь протокольных тем предстоящего заседания, Мирончик сообщил, что семь стран будут представлены на уровне глав МИД. „Уровень разный, но в любом случае высокий. Семь стран — Армения Узбекистан и, естественно, Беларусь — будут представлены министрами“, — сказал он. Заместители глав внешнеполитических ведомств будут представлять Азербайджан