Лавров примет участие в Совете министров иностранных дел СНГ 

МИНСК, 6 апр — РИА Новости. Очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств пройдет в Минске в пятницу, Россию на форуме будет представлять глава МИД Сергей Лавров.
Ранее Исполком СНГ информировал, что на заседании СМИД СНГ в Минске планируется рассмотреть 13 проектов документов, большая часть которых нацелена на дальнейшее развитие гуманитарного сотрудничества и обеспечение безопасности в рамках Содружества. В частности, будет рассмотрен проект соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в информационных технологиях и проект межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы.
В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что участники заседания обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Так, как сообщили в МИД РФ, предполагается подвести итоги реализации плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ в 2017 году и утвердить аналогичный план на 2018 год.
"Ожидается принятие ряда документов в правоохранительной, культурно-гуманитарной и военной сферах, направленных на расширение связей стран Содружества в указанных областях. В рамках работы по укреплению внешнеполитической координации российская сторона совместно с белорусскими партнерами планирует внести на рассмотрение государств-участников Содружества проект совместного заявления министров иностранных дел СНГ о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств", — сообщили в МИД РФ.
Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии, на заседании в Минске семь стран будут представлены на уровне глав МИД — это Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия. Заместители глав внешнеполитических ведомств будут представлять Азербайджан и Туркмению. Молдавия будет представлена послом в Белоруссии. Белоруссия также ожидает от Украины подтверждения участия в заседании в Минске.
Ранее первый зампредседателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский сообщил РИА Новости, что рассчитывает на участие представителя Украины в СМИД СНГ в Минске. По его словам, приглашения участвовать в предстоящем заседании направлены во все без исключения страны объединения. Кроме того, Гуминский допустил, что министры иностранных дел обсудят ситуацию на Украине.