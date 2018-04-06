Лавров примет участие в Совете министров иностранных дел СНГ

Ранее Исполком СНГ информировал, что на заседании СМИД СНГ в Минске планируется рассмотреть 13 проектов документов, большая часть которых нацелена на дальнейшее развитие гуманитарного сотрудничества и обеспечение безопасности в рамках Содружества. В частности, будет рассмотрен проект соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в информационных технологиях и проект межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что участники заседания обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Так, как сообщили в МИД РФ, предполагается подвести итоги реализации плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ в 2017 году и утвердить аналогичный план на 2018 год.

"Ожидается принятие ряда документов в правоохранительной, культурно-гуманитарной и военной сферах, направленных на расширение связей стран Содружества в указанных областях. В рамках работы по укреплению внешнеполитической координации российская сторона совместно с белорусскими партнерами планирует внести на рассмотрение государств-участников Содружества проект совместного заявления министров иностранных дел СНГ о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств", — сообщили в МИД РФ.

Казахстан, Туркмению. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии , на заседании в Минске семь стран будут представлены на уровне глав МИД — это Армения Киргизия , Россия, Таджикистан Узбекистан и Белоруссия. Заместители глав внешнеполитических ведомств будут представлять Азербайджан Молдавия будет представлена послом в Белоруссии. Белоруссия также ожидает от Украины подтверждения участия в заседании в Минске.