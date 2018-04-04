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Тесные связи: Казахстан и Беларусь увеличили товарооборот в рамках ЕАЭС
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Тесные связи: Казахстан и Беларусь увеличили товарооборот в рамках ЕАЭС 

Мир24 41 минуту назад
В эти минуты в Москве проходит подписание Меморандума о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и межгосударственной телерадиокомпанией «МИР». Евразийский союз стал стимулом для развития внутренних экономик. Положительные результаты ощутили все страны-участницы. Например, Казахстан и Беларусь. Торговля между республиками сейчас на подъеме. В этом убедился корреспондент «МИР 24» Назар Ахмаров.
Тесные связи, выгодное сотрудничество. Работать в Казахстане комфортно, делится посол Беларуси. Нерешенных проблем между странами нет. Да и личная дружба президентов только укрепляет взаимодействие. Сейчас в задачах — новый рывок: увеличить взаимный товарооборот до миллиарда долларов.
«Я сегодня просматривал статистику по итогам января и февраля. И эта статистика показывает, что эта планка при сохранении темпов будет преодолена в текущем году», — отметил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Казахстане Анатолий Ничкасов.
В Казахстане — больше 250 белорусских предприятий. Большинство выпускают технику и сельскохозяйственное оборудование. Машины выгоднее не привозить, а производить здесь, на месте.
«Автопроизводители в Казахстане могут реализовывать технику без НДС. То есть это существенно отражается на стоимости техники», — указал менеджер по продажам автомобильного завода Асан Менешев.
Собирать белорусские самосвалы в Алматы стали только в прошлом году. С конвейера сошли 25 грузовиков. В этом планируют выпустить в шесть раз больше.
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