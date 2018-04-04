Тесные связи: Казахстан и Беларусь увеличили товарооборот в рамках ЕАЭС

Тесные связи, выгодное сотрудничество. Работать в Казахстане комфортно, делится посол Беларуси. Нерешенных проблем между странами нет. Да и личная дружба президентов только укрепляет взаимодействие. Сейчас в задачах — новый рывок: увеличить взаимный товарооборот до миллиарда долларов.

«Я сегодня просматривал статистику по итогам января и февраля. И эта статистика показывает, что эта планка при сохранении темпов будет преодолена в текущем году», — отметил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Казахстане Анатолий Ничкасов.

В Казахстане — больше 250 белорусских предприятий. Большинство выпускают технику и сельскохозяйственное оборудование. Машины выгоднее не привозить, а производить здесь, на месте.

«Автопроизводители в Казахстане могут реализовывать технику без НДС. То есть это существенно отражается на стоимости техники», — указал менеджер по продажам автомобильного завода Асан Менешев.

Собирать белорусские самосвалы в Алматы стали только в прошлом году. С конвейера сошли 25 грузовиков. В этом планируют выпустить в шесть раз больше.

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