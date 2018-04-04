Памятный знак трем белорусским космонавтам появится в Минске

Сразу трем белорусским покорителям околоземного пространства — Петру Климуку, Владимиру Коваленку и Олегу Новицкому — будет установлен Памятный знак на улице Космонавтов в Минске , информирует БЕЛТА.

Народный художник РБ скульптор Иван Миско уже приступил к работе над созданием шестиметрового памятного знака из гранита. Торжественное открытие этой скульптурной композиции запланировано на сентябрь нынешнего года к Международному космическому конгрессу, который состоится в белорусской столице.

Имя Ивана Миско тесно связано со звездными открытиями одаренного автора. Ваятель известен и памятниками-бюстами Петра Климука и Владимира Коваленка. Кроме того, он создал в свое время мемориальные доски в честь генерального конструктора космических кораблей Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина