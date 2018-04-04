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Памятный знак трем белорусским космонавтам появится в Минске
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Памятный знак трем белорусским космонавтам появится в Минске 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сразу трем белорусским покорителям околоземного пространства — Петру Климуку, Владимиру Коваленку и Олегу Новицкому — будет установлен Памятный знак на улице Космонавтов в Минске, информирует БЕЛТА.
Народный художник РБ скульптор Иван Миско уже приступил к работе над созданием шестиметрового памятного знака из гранита. Торжественное открытие этой скульптурной композиции запланировано на сентябрь нынешнего года к Международному космическому конгрессу, который состоится в белорусской столице.
Имя Ивана Миско тесно связано со звездными открытиями одаренного автора. Ваятель известен и памятниками-бюстами Петра Климука и Владимира Коваленка. Кроме того, он создал в свое время мемориальные доски в честь генерального конструктора космических кораблей Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина.
Творчество белорусского скульптора Ивана Миско хорошо известно далеко за пределами Беларуси. Ему позировали космонавты Польши, Кубы, Румынии, Монголии, Франции, Германии, Болгарии, Сирии, Великобритании, Вьетнама, Австрии, Японии, Афганистана, Индии.
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