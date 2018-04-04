В Минске обсудят развитие контейнерных перевозок по маршруту Китай-Европа 

Минск, 3 апреля /Синьхуа/ — Перспективы развития контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа обсудят в Минске 10-11 апреля, сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги.
Второе заседание совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа состоится в Минске 10-11 апреля. В работе заседания примут участие делегации железнодорожных компаний Беларуси, Германии, Казахстана, Китая, Монголии, Польши и России.
Участники подведут итоги работы по организации перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай в 2017 году и обсудят их перспективы в 2018 году, рассказали в пресс-центре. —0—