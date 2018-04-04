Ещё
В Минске обсудят развитие контейнерных перевозок по маршруту Китай-Европа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минске обсудят развитие контейнерных перевозок по маршруту Китай-Европа 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 3 апреля /Синьхуа/ — Перспективы развития контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа обсудят в Минске 10-11 апреля, сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги.
Второе заседание совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа состоится в Минске 10-11 апреля. В работе заседания примут участие делегации железнодорожных компаний Беларуси, Германии, Казахстана, Китая, Монголии, Польши и России.
Участники подведут итоги работы по организации перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай в 2017 году и обсудят их перспективы в 2018 году, рассказали в пресс-центре. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Президент Узбекистана утвердил договор с Афганистаном о взаимной правовой помощи Посол КНР в Казахстане выступил с лекцией об итогах сессии ВСНП Возобновились поставки электроэнергии между Таджикистаном и Узбекистаном, прекратившиеся 9 лет назад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений353
Названо число пострадавших в штаб-квартире YouTube10
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»155
Открыта новая форма аномальной материи7
В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты132
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение