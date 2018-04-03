Почему «Победа» не заслужила паритетных условий 

И тут у меня возникает вопрос: почему власти оперативно включаются в борьбу за интересы частных компаний, но не считают нужным помогать в аналогичной ситуации «почти государственной» «Победе», созданной по поручению Президента РФ? Прошло уже больше двух месяцев с тех пор, как «Победа» обратилась в Минтранс с просьбой помочь добиться равных условий для полетов российских и белорусских компаний, чтобы сохранить справедливую конкуренцию — до сих пор никакого ответа.
Сложно назвать действия российских авиавластей политизированным, однако белорусская «Белавиа» пользуется в российских аэропортах рублевыми тарифами, в то время как российские компании летают в Минск по «евровым» тарифам для нерезидентов. Поясню: в Минске большинство тарифов для европейских авиакомпаний, предложенных и «Победе», на 50% выше, чем для резидентов, а по некоторым разница достигает почти 100%. В России аэропортовые тарифы для иностранных авиакомпаний тоже на десятки процентов выше, чем для российских перевозчиков. Однако белорусские авиакомпании обслуживаются в российских аэропортах по тем же тарифам, что и российские.
Неужели российские компании не заслуживают паритетных условий на направлении Минск-Москва?