Лукашенко: в Беларуси должны появиться деревни будущего

О безопасности говорил Александр Лукашенко . Президент Беларуси провел совещание по вопросам развития села. Руководителям на местах он напомнил об ответственности и еще раз подчеркнул: сельское хозяйство сейчас — это бизнес, поэтому и работать надо по-новому, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

Погода начала радовать аграриев ярким весенним солнцем и долгожданным теплом. На юге страны стартовала посевная кампания. В Минской области к севу рассчитывают вот-вот приступить. Сеялки, тракторы и культиваторы к посевной готовили всю зиму. Техника на ходу. Теперь нужно удобрить почву и можно отправляться в поля.

«Горячими обедами будем питаться. Сеять будем в две смены, сеялки будут оборудованы навигационной системой», — рассказывает главный инженер-механик хозяйства Роман Грибовский

Как живет белорусское село, обсудили на совещании у Александра Лукашенко. Он призвал аграриев, прежде всего, уделить внимание безопасности. За нарушения и коррупцию придется ответить, предупредил президент.

«Не дай Бог, где-то председатель исполкома или его подчиненные будут замечены в нарушении трудовой дисциплины, пьянках и воровстве. Все идет от вас. Кемерово — для вас яркий пример. Пусть это связано с пожаром, но я имею в виду резонанс. Я не буду ждать месяц, неделю или две. Я приму решение в течение суток», — предупредил президент.

Обеспокоен Александр Лукашенко также подготовкой кадров. Студентов сельхозвузов с первого курса необходимо стажировать в полях и на фермах. А саму деревню сделать привлекательной для молодых и хороших специалистов.

«Надо заставить всех работать и платить нормальную зарплату. Понятно, что обеспечить это без повышения привлекательности сельского образа жизни невозможно. Надо создать деревню будущего, жизнь в которой не должна ничем уступать городской», — сказал Лукашенко.

Для этого многим руководителям на селе придется изменить стиль работы, считает Александр Лукашенко. Мыслить надо как предприниматели, потому что сельское хозяйство сегодня — это бизнес, а не социальный проект.

«Разговоры в парламенте про экологически чистую продукцию — к месту сейчас. В мире очень много богатых людей, которые не жалеют денег на собственное здоровье. А здоровье — это питание, и они готовы платить», — отметил Лукашенко.

Собственную продовольственную безопасность белорусы обеспечивают. Но сельское хозяйство, уверен президент, может и должно стать источником доходов для страны. Лукашенко напомнил чиновникам о своем поручении возродить в стране овцеводство и увеличить поголовье овец.

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