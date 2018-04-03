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Десантники из России прибыли в Белоруссию для участия в совместных учениях
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Десантники из России прибыли в Белоруссию для участия в совместных учениях 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Псковские десантники прибыли в Белоруссию для участия в совместных тактических учениях с десантированием, сообщает в среду пресс-служба Минобороны РФ.
"Сегодня военнослужащие Псковского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) прибыли в город Брест для участия в совместном белорусско-российском тактическом учении с десантированием", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что основная фаза учения будет проходить на полигоне «Брестский», на базе отдельной десантно-штурмовой бригады сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь в период с 10 по 12 апреля 2018 года.
"В ходе учения десантники России и Беларуси будут отрабатывать совместные действия по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условных противника и отрядов незаконных вооруженных формирований", — сказано в сообщении.
В Минобороны добавили, что для военнослужащих ВДВ это будет первое совместное тактическое учение в 2018 году проводимое за пределами Российской Федерации.
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