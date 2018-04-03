Псковские десантники прибыли в Республику Беларусь для участия в совместных тактических учениях с десантированием

Для военнослужащих ВДВ это будет первое совместное тактическое учение в 2018 году, проводимое за пределами Российской Федерации

Сегодня военнослужащие Псковского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) прибыли в город Брест для участия в совместном белорусско-российском тактическом учении с десантированием.

Основная фаза учения будет проходить на полигоне Брестский на базе отдельной десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь в период с 10 по 12 апреля.

От Вооруженных Сил Российской Федерации в совместных учениях будет принимать участие десантно-штурмовое подразделение Псковского соединения ВДВ.

В ходе учения десантники России и Белоруссии будут отрабатывать совместные действия по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований.

Для военнослужащих ВДВ это будет первое совместное тактическое учение в 2018 году, проводимое за пределами Российской Федерации.