Презентация книги Назарбаева состоялась в Москве

Москве представили книгу Нурсултана Назарбаева «Эра независимости», сообщает телеканал «МИР 24». В издании описаны главные результаты, которых достиг Казахстан за годы независимости. Нурсултан Назарбаев от первого лица рассказывает о своих политических и экономических решениях. Объясняет их.

Армении, Презентацию в Москве организовали в режиме телемоста с Астаной с участием российских и казахстанских экспертов. Книгу Нурсултана Назарбаева «Эра независимости» до этого уже представили в Беларуси Азербайджане и на Украине

В книге Назарбаев, в частности, пишет об опасности радикальных религиозных течений. «Мы не можем не замечать того, что часть молодых людей слепо воспринимают нетрадиционные для нашей жизни религиозные и псевдорелигиозные течения. Причина — в пока еще слабом иммунитете у нашего общества к чуждому псевдорелигиозному воздействию», — написал в своей книге президент.

Добавим, что книга Нурсултана Назарбаева «Эра независимости» опубликована на его персональном сайте.

О чем «Мир» спросил Назарбаева

Интервью с президентом Казахстана

Отметим, что президент Казахстана не раз становился не только автором книг, но и их главным героем. Так, в июне 2017 года вышла книга о президенте «Миротворец. Сирийский узел». Ее автор — помощник главы Казахстана по международным вопросам Нурлан Онжанов.

«Получить всеобщее признание как миротворца в отношениях стран и народов, может и вправе лишь тот, кто сумел утвердить мир и согласие в своей стране. В этой связи, неудивительно, что президент Нурсултан Назарбаев стал признанным миротворцем и медиатором», — отметил автор. По словам Онжанова, Нурсултану Назарбаеву удалось обеспечить мирное сосуществование представителей 17 конфессий и более 100 этносов в своей стране.

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