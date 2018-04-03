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Лукьянов: поставки электроэнергии — знак доверия между Душанбе и Ташкентом
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Лукьянов: поставки электроэнергии — знак доверия между Душанбе и Ташкентом 

Sputnik Таджикистан 41 минуту назад
Фото: Sputnik Таджикистан
Преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов считает, что возобновление Таджикистаном поставок электричества в Узбекистан говорит о позитивном будущем не только таджкиско-узбекских отношений, но и в целом в Центральной Азии.
Лукьянов\: уступки Таджикистана Узбекистану нацелены на долгосрочные выгоды
"Возобновление поставок электроэнергии — знак взаимного доверия между Ташкентом и Душанбе. При этом подобный шаг стоит рассматривать с политической, а не с экономической стороны. Что касается определенных уступок со стороны Таджикистана по снижению цены на электроэнергию, то, на мой взгляд, Душанбе делает ставку на дальнейшие выгоды для себя в других направлениях", — рассказал он Sputnik Таджикистан.
По его словам, Таджикистан может стать открытым поставщиком электроэнергии не только в страны Центральной Азии, но и за пределы региона.
Подробнее слушайте в нашем радиоподкасте.
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