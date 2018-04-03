Лукьянов: поставки электроэнергии — знак доверия между Душанбе и Ташкентом

Лукьянов\: уступки Таджикистана Узбекистану нацелены на долгосрочные выгоды

"Возобновление поставок электроэнергии — знак взаимного доверия между Ташкентом и Душанбе. При этом подобный шаг стоит рассматривать с политической, а не с экономической стороны. Что касается определенных уступок со стороны Таджикистана по снижению цены на электроэнергию, то, на мой взгляд, Душанбе делает ставку на дальнейшие выгоды для себя в других направлениях", — рассказал он Sputnik Таджикистан.

По его словам, Таджикистан может стать открытым поставщиком электроэнергии не только в страны Центральной Азии, но и за пределы региона.

Подробнее слушайте в нашем радиоподкасте.