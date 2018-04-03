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Додон назвал условия возвращения Приднестровья в состав Молдавии
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Додон назвал условия возвращения Приднестровья в состав Молдавии 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
КИШИНЕВ, 3 апр — РИА Новости. Возвращение Приднестровья в состав Молдавии возможно лишь при условии сохранения добрых отношений с Российской Федерацией, написал во вторник президент Игорь Додон на своей странице в Facebook.
"Территориальное воссоединение страны путем возвращения Приднестровья в состав государства возможно только при условии, что Молдова сохранит свой нейтралитет, а также добрых отношений с Российской Федерацией, а не только со странами Запада", — написал Додон.
При этом президент Молдавии отметил, что геополитика страны не должна подчиняться «навязанным извне политическим программам».
По словам Додона, ближайшее десятилетие политический класс должен сосредоточиться на интересах Молдавии, а не внешних проектах, связанных «либо с Россией, либо с Европой».
Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдавии «жизненно необходимо восстановить отношения с Россией».
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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