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Россельхознадзор ввел контроль за продукцией трех белорусских предприятий
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Россельхознадзор ввел контроль за продукцией трех белорусских предприятий 

РИА Новости 3 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля в отношении продукции еще трех белорусских предприятий по производству мясной и молочной продукции, сообщает ведомство.
Россельхознадзор уточнил, что принимает такие меры в связи с продолжающимися случаями выявления нарушений норм Евразийского экономического союза и РФ в партиях животноводческой продукции, поступающих из Белоруссии и Россию.
Усиленный лабораторный контроль введен в отношении продукции трех предприятий: филиала «Коопзаготпромторг Поставского райпо» за выявление бактерий группы Listeria monocytogenes в замороженной говядине, ОАО «Милкавита» (Полесский производственный участок) за выявление натамицина в сыре и СООО «Мясопродукт», в мясной продукции которого обнаружены бактерии группы Listeria monocytogenes.
Отмечается, что в случае повторных выявлений нарушений Россельхознадзор не исключает введения запрета на поставки продукции этих компаний на территорию России.
Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. Ограничения затронули более 50 белорусских предприятий.
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