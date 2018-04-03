Россельхознадзор ввел контроль за продукцией трех белорусских предприятий

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля в отношении продукции еще трех белорусских предприятий по производству мясной и молочной продукции, сообщает ведомство.

Усиленный лабораторный контроль введен в отношении продукции трех предприятий: филиала «Коопзаготпромторг Поставского райпо» за выявление бактерий группы Listeria monocytogenes в замороженной говядине, ОАО «Милкавита» (Полесский производственный участок) за выявление натамицина в сыре и СООО «Мясопродукт», в мясной продукции которого обнаружены бактерии группы Listeria monocytogenes.

Отмечается, что в случае повторных выявлений нарушений Россельхознадзор не исключает введения запрета на поставки продукции этих компаний на территорию России.

Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. Ограничения затронули более 50 белорусских предприятий.