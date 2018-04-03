Лукашенко предупредил руководителей об ответственности за коррупцию

О неотвратимой ответственности руководителей всех уровней и рангов за коррупцию предупредил президент Беларуси на республиканском совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомнив, что «от председателя райисполкома, заканчивая премьер-министром», — все это кадровый реестр главы государства, Александр Лукашенко дал понять, что ему докладывается немедленно по каждому случаю коррупции, хищений и аналогичных вопросов. «И пощады не ждите!» — жестко заявил белорусский лидер.

Обратив внимание участников встречи, что в некоторых районах люди уже стонут от состояния дел, Лукашенко предупредил сидящих в зале: «Смотрите, мужики. Лучше нищим, но на свободе». Чем богатым на нарах, добавил он.

С резкой критикой обрушился президент и на искусственное завышение цен в АПК. Глава государства потребовал искоренить посредничество при закупках внутри страны. «Обнаглели до крайней степени. Завозят все, что попало, — то, что производится в стране и за что уплачены налоги. Свое лежит, гниет где-то, а мы все везем из-за границы», — обратил внимание президент.

С посредниками надо вести разговор «жесточайшим образом», — предупредил он. Не факты следует перечислять, «а сделать так, чтобы их вообще не было. В стране уже закупают через посредников. Только прямые закупки от производителя!» — потребовал белорусский лидер.

Он также обратил внимание руководителей на необходимость обеспечения порядка в организациях АПК, сохранности товарно-материальных ценностей и поддержания высокой дисциплины. В том числе больше внимания уделять вопросам сохранности плодородия земель, охраны природы, выплаты заработной платы работникам. За отсутствие спроса и бардак будет жесткий спрос, предупредил белорусский лидер. «Засучивайте рукава и начинайте работать», — резюмировал президент.