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Лукашенко предупредил руководителей об ответственности за коррупцию
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Лукашенко предупредил руководителей об ответственности за коррупцию 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
О неотвратимой ответственности руководителей всех уровней и рангов за коррупцию предупредил президент Беларуси на республиканском совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Напомнив, что «от председателя райисполкома, заканчивая премьер-министром», — все это кадровый реестр главы государства, Александр Лукашенко дал понять, что ему докладывается немедленно по каждому случаю коррупции, хищений и аналогичных вопросов. «И пощады не ждите!» — жестко заявил белорусский лидер.
Обратив внимание участников встречи, что в некоторых районах люди уже стонут от состояния дел, Лукашенко предупредил сидящих в зале: «Смотрите, мужики. Лучше нищим, но на свободе». Чем богатым на нарах, добавил он.
С резкой критикой обрушился президент и на искусственное завышение цен в АПК. Глава государства потребовал искоренить посредничество при закупках внутри страны. «Обнаглели до крайней степени. Завозят все, что попало, — то, что производится в стране и за что уплачены налоги. Свое лежит, гниет где-то, а мы все везем из-за границы», — обратил внимание президент.
С посредниками надо вести разговор «жесточайшим образом», — предупредил он. Не факты следует перечислять, «а сделать так, чтобы их вообще не было. В стране уже закупают через посредников. Только прямые закупки от производителя!» — потребовал белорусский лидер.
Он также обратил внимание руководителей на необходимость обеспечения порядка в организациях АПК, сохранности товарно-материальных ценностей и поддержания высокой дисциплины. В том числе больше внимания уделять вопросам сохранности плодородия земель, охраны природы, выплаты заработной платы работникам. За отсутствие спроса и бардак будет жесткий спрос, предупредил белорусский лидер. «Засучивайте рукава и начинайте работать», — резюмировал президент.
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