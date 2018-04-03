Мама девочки из шоу «Лучше всех» объяснила, почему дочь исправила Максима Галкина в эфире 

Многие россияне называют соседнюю страну Беларусь Белоруссией. Юная участница шоу «Лучше всех» приехала на передачу именно из этой страны. Во время своего выступления она все время поправляла Максима Галкина, который говорил Белоруссия, а не Беларусь, как привыкла девочка.
Мама Насти рассказала журналистам, что на самом деле ее дочка очень скромная и исправляла Галкина исключительно только потому, что привыкла к совершенно другому названию своей страны.
Кроме того, многие телезрители решили, что такая перепалка ведущего и участницы была задумкой продюсеров шоу, но, по словам мамы Насти, это случилось совершенно случайно.
"Настя уже большая девочка, она часто слышит, как по российским каналам говорят «Белоруссия». И спрашивает меня: «Мама, почему Белоруссия? Мы же живем в Беларуси!» Мы объясняем, что россияне так привыкли говорить, но на самом деле правильно говорить «Беларусь». Вот она и поправила Галкина. На самом деле дочь очень скромная, совсем не такая, как показалось зрителям. Никто такую задачу не ставил. Это вообще удивительно! Съемки шли намного дольше, чем показано в эфире", — рассказала мама Насти Ванеевой для "Комсомольской правды".