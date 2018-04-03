Мама девочки из шоу «Лучше всех» объяснила, почему дочь исправила Максима Галкина в эфире

Многие россияне называют соседнюю страну Беларусь Белоруссией. Юная участница шоу «Лучше всех» приехала на передачу именно из этой страны. Во время своего выступления она все время поправляла Максима Галкина , который говорил Белоруссия, а не Беларусь, как привыкла девочка.

Мама Насти рассказала журналистам, что на самом деле ее дочка очень скромная и исправляла Галкина исключительно только потому, что привыкла к совершенно другому названию своей страны.

Кроме того, многие телезрители решили, что такая перепалка ведущего и участницы была задумкой продюсеров шоу, но, по словам мамы Насти, это случилось совершенно случайно.