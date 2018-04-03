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Возобновились поставки электроэнергии между Таджикистаном и Узбекистаном, прекратившиеся 9 лет назад
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Возобновились поставки электроэнергии между Таджикистаном и Узбекистаном, прекратившиеся 9 лет назад 

ИА Синьхуа 1 час назад
Душанбе, 3 апреля /Синьхуа/ — 2 апреля в 16:50 по местному времени возобновилась подача электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан, которая была прекращена 9 лет назад.
Как сообщает информагентство Ховар, это является еще одним свидетельством начала взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами.
Таджикские и узбекские энергетики выразили удовлетворенность возобновлением поставок электроэнергии между двумя странами на регулярной основе.
Эксперты считают, что поставки будут способствовать улучшению обеспечения населения и экономик двух государств электроэнергией и тем самым положительно влиять на уровень жизни населения Таджикистана и Узбекистана и развитие различных отраслей их хозяйства. —0—
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