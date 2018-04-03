Как складывается диалог между Приднестровьем и Молдавией? 

3 апреля в 9:30 в пресс-центре «Парламентской газеты»пройдёт пресс-конференция президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Николаевича Красносельского: «Приднестровье: курс на Россию и активность в молдо-приднестровском урегулировании».
В ходе пресс-конференции речь пойдёт о том:
— В чём заключался прорыв в переговорах в 2017 году и как реализуются достигнутые договорённости?
— В чём в принципиальном плане состоит позиция Приднестровья в переговорах?
— Находит ли она поддержку у международных посредников, России и ОБСЕ?
— Как складывается диалог на уровне руководства Приднестровья и Республики Молдова?
— Что является приоритетом в торгово-экономическом сотрудничестве с Российской Федерацией?
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье провозгласило свою независимость.
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