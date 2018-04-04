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Узбекистан и Афганистан развивают сотрудничество в сфере информационных технологий и коммуникаций
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Узбекистан и Афганистан развивают сотрудничество в сфере информационных технологий и коммуникаций 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 3 апреля /Синьхуа/ — Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев обсудил со своим афганским коллегой Шахзадом Гул Арьеби развитие сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий, сообщила сегодня пресс-служба этого ведомства.
Особое внимание было обращено на организацию высокоскоростных транзитных каналов связи между двумя странами, высокоскоростного доступа в международную сеть интернет, а также подготовку кадров в этой сфере.
В настоящее время Узбекистан полностью зависит от северного интернет-канала, который проходит через Казахстан и Россию. Сейчас прорабатывается вопрос по его организации через южное направление — Туркменистан, Иран, Кыргызстан и Китай. —0—
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