Узбекистан и Афганистан развивают сотрудничество в сфере информационных технологий и коммуникаций

Ташкент, 3 апреля / Синьхуа / — Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев обсудил со своим афганским коллегой Шахзадом Гул Арьеби развитие сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий, сообщила сегодня пресс-служба этого ведомства.

Особое внимание было обращено на организацию высокоскоростных транзитных каналов связи между двумя странами, высокоскоростного доступа в международную сеть интернет, а также подготовку кадров в этой сфере.