ИМЛИ РАН передал белорусским ученым документы из архива Максима Горького

России. МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН) передал копии 314 документов из архива писателя Максима Горького в архив Литературного музея Максима Богдановича в Минске , сообщил директор ИМЛИ РАН Вадим Полонский на пресс-конференции в связи с отмечаемым 2 апреля Днем единения народов Белоруссии

Гуманитарный проект по передаче документов «Горький и Богдановичи» реализуется научными институтами России и Белоруссии при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.

right"Документы содержат переписку Максима Горького с белорусским литератором, этнографом и фольклористом Адамом Богдановичем со второй половины 90-х годов XIX века до смерти Горького. Это крупнейший писательский архив XX века. В год празднования 150-летия Максима Горького мы приняли важное решение для единства наших культур, научных традиций, наших ученых", — сказал Полонский на церемонии подписания соглашения о взаимной передаче документов в Минске.

По его словам, ученые из литературного музея в Минске, названного в честь белорусского поэта Максима Богдановича, в ответ передадут ИМЛИ РАН копии черновиков воспоминаний отца поэта Адама Богдановича о Горьком и писем жены Горького семье Богдановичей. Он добавил, что ИМЛИ РАН планирует совместно с белорусскими коллегами не только всесторонне изучить эти документы, но и максимально быстро сделать их достоянием общественности.

"Мы хотели бы подготовить к изданию основной корпус этих документов — выпустить их в составе иллюстрированного альбома", — заключил Полонский.

В свою очередь Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота подчеркнул, что взаимная передача документов поддерживает сотрудничество между учеными России и Белоруссии в гуманитарной области.

"Во-первых, уже более 20 лет мы живем в мире и дружбе, находим пути улучшения наших отношений. Это серьезная вещь в понимании друг друга, в пользу симпатии друг к другу. Мы должны двигаться по пути прогресса в сфере науки и техники, в сфере гуманитарных наук. Сегодняшняя передача документов — это некий финал большого пути, который проделали наши ученые. Мы уже сейчас должны задуматься, чем мы порадуем наших граждан в следующем году", — сказал Рапота.