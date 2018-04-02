В Курске пройдёт ярмарка, посвящённая Дню единения народов Белоруссии и России 

Гостям мероприятия представят широкий ассортимент продовольственной и промышленной продукции
С 1 по 6 апреля на площади Советов в Курске состоится межрегиональная ярмарка. Мероприятие приурочено ко Дню единения народов Белоруссии и России. Посетителям представят широкий ассортимент продовольственной и промышленной продукции курских товаропроизводителей, предприятий регионов России и Республики Беларусь.
Подробности можно уточнить по телефонам: (4712) 51-25-42, 51-26-15, ОБУ «Выставочный центр „Курская Коренская ярмарка“, e-mail: info@kurskyarmarka.ru.