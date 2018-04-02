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В Курске пройдёт ярмарка, посвящённая Дню единения народов Белоруссии и России
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В Курске пройдёт ярмарка, посвящённая Дню единения народов Белоруссии и России 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Гостям мероприятия представят широкий ассортимент продовольственной и промышленной продукции
С 1 по 6 апреля на площади Советов в Курске состоится межрегиональная ярмарка. Мероприятие приурочено ко Дню единения народов Белоруссии и России. Посетителям представят широкий ассортимент продовольственной и промышленной продукции курских товаропроизводителей, предприятий регионов России и Республики Беларусь.
Подробности можно уточнить по телефонам: (4712) 51-25-42, 51-26-15, ОБУ «Выставочный центр „Курская Коренская ярмарка“, e-mail: info@kurskyarmarka.ru.
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