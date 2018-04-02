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Рапота: даты проведения ВГС и союзного Совмина еще не определены
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Рапота: даты проведения ВГС и союзного Совмина еще не определены 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Даты проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства (СГ), а также заседания союзного Совмина пока не определены, заявил в понедельник в Минске госсекретарь СГ Григорий Рапота.
right"Дата Высшего госсовета пока не определена. Повестка у нас сформирована, часть вопросов мы решаем, не дожидаясь заседания", — сказал Рапота на пресс-конференции.
Он отметил, что дата проведения заседания ВГС не определена по объективным причинам. «Выборы в РФ, занявшие все внимание нашего политического руководства… Сейчас будет инаугурация, назначение нового правительства — это те объективные обстоятельства, которые учитываются. Но, я знаю, диалог на этот счет между руководителями наших государств ведется, поэтому будет определен и срок проведения Высшего госсовета», — добавил госсекретарь.
По его словам, что то же самое касается и вопроса определения даты заседания союзного Совмина. «Мы уже запросили руководителей наших правительств, чтобы они определились с датой Совмина. Повестка дня тоже сверстана», — сказал Рапота.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести ВГС Союзного государства в Минске после выборов президента РФ. Они прошли 18 марта.
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