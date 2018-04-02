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Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в июне
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Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в июне 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в июне в Бресте, заявил вт понедельник председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.
right"В межсессионный период не прекращались контакты с нашим стратегическим партнером — Россией. В центре внимания белорусских и российских парламентариев были вопросы бюджетной политики, развития регионального сотрудничества, совершенствования порядка разработки и реализации союзных программ, сближения законодательства в области национальной безопасности, сохранения объектов общего культурного наследия", — сказал Андрейченко в понедельник в Минске, открывая весеннюю сессию нижней палаты белорусского парламента.
По его словам, «эти наработки лягут в основу вопросов, которые предстоит рассмотреть на 54 сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которая в июне этого года пройдет в Бресте».
"Необходимо серьезно подойти к ее проведению, вынося на обсуждение проблемы, которые волнуют людей, субъектов хозяйствования, непосредственно затрагивают их интересы", — призвал спикер.
Он также сообщил, что в ближайшее время белорусская парламентская делегация направится в Санкт-Петербург для участия в 47 пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, а также в заседаниях советов МПА СНГ и ПА ОДКБ. «Здесь также надо занимать более принципиальную позицию по повышению эффективности деятельности этих организаций в русле установок главы (белорусского — ред.) государства», — добавил Андрейченко.
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