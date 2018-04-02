Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в июне

right"В межсессионный период не прекращались контакты с нашим стратегическим партнером — Россией. В центре внимания белорусских и российских парламентариев были вопросы бюджетной политики, развития регионального сотрудничества, совершенствования порядка разработки и реализации союзных программ, сближения законодательства в области национальной безопасности, сохранения объектов общего культурного наследия", — сказал Андрейченко в понедельник в Минске, открывая весеннюю сессию нижней палаты белорусского парламента.

По его словам, «эти наработки лягут в основу вопросов, которые предстоит рассмотреть на 54 сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которая в июне этого года пройдет в Бресте».

"Необходимо серьезно подойти к ее проведению, вынося на обсуждение проблемы, которые волнуют людей, субъектов хозяйствования, непосредственно затрагивают их интересы", — призвал спикер.