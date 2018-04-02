Посол в Белоруссии: документ о взаимном признании виз почти готов 

МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Документ о взаимном признании виз между РФ и Белоруссией имеет высокую степень готовности, его нужно принять до чемпионата мира по футболу в России 2018 года, заявил в понедельник в Минске российский посол Александр Суриков.
Минск и Москва работают над соглашением о взаимном признании виз. В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии. Посол РФ в Минске Александр Суриков ранее сообщал, что считает возможным принятие соглашения примерно в апреле-мае этого года. В марте госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота заявил, что надеется на разрешение вопроса с подписанием соглашения о взаимном признании виз в течение одного-полутора месяцев.
"Документ имеет высокую степень готовности, разногласия совершенно небольшие и, наверное, на уровне экспертов в ближайшее время (обсуждение — ред.) будет закончено", — сказал Суриков на пресс-конференции.
По его словам, «задача стоит в любом случае — принятие такого документа до чемпионата мира по футболу».
В свою очередь госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил журналистам в Минске, что в настоящее время стороны ведут интенсивные консультации по проекту соглашения. «Отрабатывается текст этого соглашения… Осталось 2-3 вопроса, требующих дополнительного согласования», — добавил он. При этом Рапота затруднился спрогнозировать, когда именно обсуждение данного вопроса завершится.
В конце марта МВД Белоруссии сообщило, что предложило российской стороне «усеченный вариант» соглашения, чтобы он начал действовать до 4 июня 2018 года, когда предполагается масштабный безвизовый режим въезда иностранных болельщиков на ЧМ по футболу в России. Согласно предложению белорусской стороны, к моменту, когда вступит в силу полноценное соглашение о взаимном признании виз, его упрощенный вариант прекратит действовать.