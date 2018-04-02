Ещё
Посол в Белоруссии: документ о взаимном признании виз почти готов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол в Белоруссии: документ о взаимном признании виз почти готов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Документ о взаимном признании виз между РФ и Белоруссией имеет высокую степень готовности, его нужно принять до чемпионата мира по футболу в России 2018 года, заявил в понедельник в Минске российский посол Александр Суриков.
Минск и Москва работают над соглашением о взаимном признании виз. В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии. Посол РФ в Минске Александр Суриков ранее сообщал, что считает возможным принятие соглашения примерно в апреле-мае этого года. В марте госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота заявил, что надеется на разрешение вопроса с подписанием соглашения о взаимном признании виз в течение одного-полутора месяцев.
"Документ имеет высокую степень готовности, разногласия совершенно небольшие и, наверное, на уровне экспертов в ближайшее время (обсуждение — ред.) будет закончено", — сказал Суриков на пресс-конференции.
По его словам, «задача стоит в любом случае — принятие такого документа до чемпионата мира по футболу».
В свою очередь госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил журналистам в Минске, что в настоящее время стороны ведут интенсивные консультации по проекту соглашения. «Отрабатывается текст этого соглашения… Осталось 2-3 вопроса, требующих дополнительного согласования», — добавил он. При этом Рапота затруднился спрогнозировать, когда именно обсуждение данного вопроса завершится.
В конце марта МВД Белоруссии сообщило, что предложило российской стороне «усеченный вариант» соглашения, чтобы он начал действовать до 4 июня 2018 года, когда предполагается масштабный безвизовый режим въезда иностранных болельщиков на ЧМ по футболу в России. Согласно предложению белорусской стороны, к моменту, когда вступит в силу полноценное соглашение о взаимном признании виз, его упрощенный вариант прекратит действовать.
РИА Новости: последние новости
Володин отметил роль Парламентского собрания в интеграционном процессе Посольство России в КНДР приспустило флаг в память о погибших в Кемерово ЦИК Белоруссии назвал открытым вопрос об изменении Конституции
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться188
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки62
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП48
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому100
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России513
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки отправилась на поиски Слуцкого
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение