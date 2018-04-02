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Эксперты могут внести поправки в договор о СГ ко второму полугодию
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Эксперты могут внести поправки в договор о СГ ко второму полугодию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Анализ законодательства Белоруссии и России для решения вопроса о необходимости внесения поправок в договор о Союзном государстве (СГ) планируется завершить ко второму полугодию текущего года, заявил в понедельник в Минске на пресс-конференции госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота.
rightРанее посол РФ в Минске Александр Суриков заявил, что договор о создании Союзного государства нуждается в актуализации, планируется выработать предложения по внесению в него поправок. Спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович также высказывал предположение, что договор может претерпеть изменения. Позже госсекретарь Союзного государства Рапота заявил, что Белоруссия и Россия обсудят необходимость поправок в договор о создании СГ после сравнительного анализа законодательства двух стран. Такой анализ должен быть подготовлен в 2018 году.
"На основании анализа (законодательства), который завершится ко второму полугодию, будем думать, нужны ли дополнения основополагающим документам, к которым относится и договор о Союзном государстве", — сказал Рапота.
Он подчеркнул, что любой документ не является мертвым и должен меняться в соответствии с реалиями.
Посол России в Белоруссии Суриков пояснил журналистам, что конкретная работа по корректировке договора о создании Союзного государства пока не ведется. «Идет оценка экспертами на разных уровнях соответствия договора нынешним реалиям, в том числе с учетом формирования нового экономического блока — ЕАЭС, политических и экономических реалий», — отметил посол.
По его словам, «после этой оценки, и столкновения точек зрения, и принятия решения на соответствующих уровнях может начаться работа над дополнениями и поправками к Союзному договору».
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