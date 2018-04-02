Минск и Москва урегулируют вопросы по визам до ЧМ-2018

«Документ имеет высокую степень готовности, разногласия совершенно небольшие. На уровне экспертов он, наверное, будет в ближайшее время закончен. Задача стоит в любом случае принять такой документ до чемпионата мира по футболу 2018 года», — сказал Александр Суриков , передает БЕЛТА

По словам госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, работу над визовым соглашением ведут министерства иностранных дел обеих стран.

"Идут эффективные консультации, отрабатывается текст этого соглашения. В основном он уже отработан, осталось два или три вопроса, требующих дополнительного согласования", — отметил он.

Между тем Российские и белорусские производители должны доминировать на своих рынках, этому может поспособствовать формирование общего продовольственного рынка, заявил в посол РФ Белоруссии Александр Суриков.

"Эта идея (о едином рынке продовольствия — прим. ред.) требует серьезного осмысления. Безусловно, рынок продовольствия должен быть единым", — отметил глава российской дипмиссии.

Суриков заявил, что стороны должны уделить особое внимание возрастающему импорту в Беларусь и Россию жиров растительного происхождения, что несет угрозу продовольственной безопасности обоих государств.

Посол РФ убежден, что «именно белорусские и российские производители должны доминировать на евразийском рынке», рынке двух стран, передает ТАСС