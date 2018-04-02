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Минск и Москва урегулируют вопросы по визам до ЧМ-2018
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Минск и Москва урегулируют вопросы по визам до ЧМ-2018 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Российская Газета
«Документ имеет высокую степень готовности, разногласия совершенно небольшие. На уровне экспертов он, наверное, будет в ближайшее время закончен. Задача стоит в любом случае принять такой документ до чемпионата мира по футболу 2018 года», — сказал Александр Суриков, передает БЕЛТА
По словам госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, работу над визовым соглашением ведут министерства иностранных дел обеих стран.
"Идут эффективные консультации, отрабатывается текст этого соглашения. В основном он уже отработан, осталось два или три вопроса, требующих дополнительного согласования", — отметил он.
Между тем  Российские и белорусские производители должны доминировать на своих рынках, этому может поспособствовать формирование общего продовольственного рынка, заявил в посол РФ в Белоруссии Александр Суриков.
"Эта идея (о едином рынке продовольствия — прим. ред.) требует серьезного осмысления. Безусловно, рынок продовольствия должен быть единым", — отметил глава российской дипмиссии.
Суриков заявил, что стороны должны уделить особое внимание возрастающему импорту в Беларусь и Россию жиров растительного происхождения, что несет угрозу продовольственной безопасности обоих государств.
Посол РФ убежден, что «именно белорусские и российские производители должны доминировать на евразийском рынке», рынке двух стран, передает ТАСС.
Ранее начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов заявил, что Беларусь и Россия могли бы сформировать единый продовольственный рынок и сообща координировать вопросы импорта продовольствия из третьих стран.
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