Минск подтвердил план увеличить срок пребывания в Беларуси без виз до 10 дней 

Министерство спорта и туризма Беларуси подтверждает планы увеличения до конца этого года срока безвизового пребывания в стране иностранцев при въезде через аэропорт Минска до 10 дней, сообщил замглавы ведомства Михаил Портной.
Ранее вице-премьер республики Анатолий Калинин сообщал, что министерству иностранных дел республики поручено решить вопрос с продлением сроков безвизового пребывания. В Минспорта не исключали, что срок безвизового пребывания в Беларуси для иностранцев, въезжающих через аэропорт Минска, может быть увеличен с пяти до десяти дней до конца 2018 года.
"На двух туристических дестинациях уже действует 10-дневный безвизовый режим. По национальному аэропорту «Минск» также активно идет процесс по увеличению продолжительности пребывания. Уверен, что к концу года будет принято положительное решение на этот счет", — приводит агентство БЕЛТА слова Портного.
Он подчеркнул, что «на безопасность безвизовый режим не влияет, он положительно сказывается на экономике, политическом имидже страны».