Минск подтвердил план увеличить срок пребывания в Беларуси без виз до 10 дней

Ранее вице-премьер республики Анатолий Калинин сообщал, что министерству иностранных дел республики поручено решить вопрос с продлением сроков безвизового пребывания. В Минспорта не исключали, что срок безвизового пребывания в Беларуси для иностранцев, въезжающих через аэропорт Минска, может быть увеличен с пяти до десяти дней до конца 2018 года.

"На двух туристических дестинациях уже действует 10-дневный безвизовый режим. По национальному аэропорту «Минск» также активно идет процесс по увеличению продолжительности пребывания. Уверен, что к концу года будет принято положительное решение на этот счет", — приводит агентство БЕЛТА слова Портного.

Он подчеркнул, что «на безопасность безвизовый режим не влияет, он положительно сказывается на экономике, политическом имидже страны».