С рабочим визитом в Казахстане побывали измайловские поисковики

Казахстане состоялся первый Международный форум поисковых объединений «Издео — 2018».

Украины, Белоруссии, Первый Международный форум поисковых объединений «Издео — 2018» проходил с 20 по 22 марта в Павлодаре (Республика Казахстан). На него приехали поисковики из России Эстонии и, конечно же, Казахстана. Российскую Федерацию представляли руководители поисковых отрядов из Москвы , Московской, Ленинградской, Псковской, Новосибирской, Омской областей и Алтайского края

Во время работы форума, председатель фонда «Застава святого Ильи Муромца» из Измайлово Андрей Фетисов вручил казахским коллегам общественные награды России — медали «30 лет поискового движения России» и «За поисковые заслуги».

На форуме в течение нескольких дней проходили круглые столы, на которых поисковики делились своим опытом. А по окончании работы были подписаны и определены соглашения о международном сотрудничестве. Кроме того, по инициативе поисковиков из Казахстана было принято решение о создании общественной неправительственной организации «Поисковое движение Казахстана».