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С рабочим визитом в Казахстане побывали измайловские поисковики
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С рабочим визитом в Казахстане побывали измайловские поисковики 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Казахстане состоялся первый Международный форум поисковых объединений «Издео — 2018».
Первый Международный форум поисковых объединений «Издео — 2018» проходил с 20 по 22 марта в Павлодаре (Республика Казахстан). На него приехали поисковики из России, Украины, Белоруссии, Эстонии и, конечно же, Казахстана. Российскую Федерацию представляли руководители поисковых отрядов из Москвы, Московской, Ленинградской, Псковской, Новосибирской, Омской областей и Алтайского края.
Во время работы форума, председатель фонда «Застава святого Ильи Муромца» из Измайлово Андрей Фетисов вручил казахским коллегам общественные награды России — медали «30 лет поискового движения России» и «За поисковые заслуги».
На форуме в течение нескольких дней проходили круглые столы, на которых поисковики делились своим опытом. А по окончании работы были подписаны и определены соглашения о международном сотрудничестве. Кроме того, по инициативе поисковиков из Казахстана было принято решение о создании общественной неправительственной организации «Поисковое движение Казахстана».
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