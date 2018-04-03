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Глава Приднестровья планирует встретиться с главой Молдавии в конце апреля
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Глава Приднестровья планирует встретиться с главой Молдавии в конце апреля 

РИА Новости 36 минут назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский сообщил РИА Новости, что в конце апреля в Бендерах состоятся его переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном.
"Такая встреча состоится, это будет конец апреля этого года. Она пройдет в Приднестровье в Бендерах", — сказал Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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