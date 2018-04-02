День единения народов России и Белоруссии

Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России Белоруссии ». Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.

Ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. Основными целями создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.

Следующим важным этапом в развитии союзных отношений двух государств стало подписание 25 декабря 1998 года Декларации о дальнейшем единении Беларуси и России, Договора о равных правах граждан, Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования и Протокола к нему. В этих документах президенты двух стран твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств-участников Союза. Одновременно были определены основные направления интеграционной работы в экономической и социальной сферах.

8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства и Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства.

За прошедшее время союзный проект доказал свою востребованность и жизнеспособность. Сформирована солидная договорно-правовая база. Заключено более 150 соглашений, регулирующих практически все ключевые аспекты двустороннего сотрудничества.

В рамках Союзного государства созданы условия для обеспечения равенства прав граждан, проведения совместной оборонной политики, согласованного внешнеполитического взаимодействия, реализации масштабных экономических и научно-технических процессов.

ФРГ и Нидерланды. Россия остается крупнейшим торговым партнером Белоруссии. На Россию приходится свыше половины белорусского внешнеторгового оборота. В свою очередь, Белоруссия — лидер по объемам торговли с Россией в СНГ и занимает четвертое место среди государств мира, впереди только Китай

Белоруссия сохраняет ведущие позиции в СНГ и по объему российских капиталовложений.

В 2017 году 38% иностранных инвестиций в экономику Белоруссии поступило из России.

Успешный опыт взаимодействия в рамках Союзного государства способствовал углублению интеграционных процессов на пространстве СНГ — многие российско-белорусские наработки были использованы при формировании Таможенного союза, Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана , а затем и Евразийского экономического союза , который начал свою работу с 1 января 2015 года.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню единения народов, проходят во многих российских и белорусских городах.