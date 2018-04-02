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Матвиенко поздравила россиян и белоруссов с Днем единения
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Матвиенко поздравила россиян и белоруссов с Днем единения 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Напомним, 2 апреля 1997 года в Москве президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали Договор о Союзе Белоруссии и России. С тех пор 2 апреля отмечается как День единения народов двух государств.
"Культурное и духовное единство двух братских народов, на протяжении веков живущих в мире и добрососедстве, послужило надежным фундаментом для развития взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах общественной, экономической и политической жизни", — отметила Валентина Матвиенко. Успешный опыт взаимодействия России и Белоруссии в рамках Союзного государства «способствовал углублению интеграционных связей на пространстве СНГ и был использован при создании Евразийского экономического союза», заявила она.
Сегодня все ветви власти двух стран продолжают последовательную работу в интеграционном объединении, направленную на гармонизацию национальных законодательств, расширение торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных контактов между российскими и белорусскими регионами, обеспечение равенства прав граждан и роста их благосостояния.
"Уверена, что стратегическое партнерство Российской Федерации и Республики Беларусь в координации внешнеполитической деятельности будет способствовать повышению конкурентоспособности национальных экономик, укреплению обороноспособности и безопасности государств", — добавила Валентина Матвиенко.
"Желаю всем мира, новых достижений во благо народов России и Беларуси", — заключила председатель СФ.
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