Матвиенко поздравила россиян и белоруссов с Днем единения

"Культурное и духовное единство двух братских народов, на протяжении веков живущих в мире и добрососедстве, послужило надежным фундаментом для развития взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах общественной, экономической и политической жизни", — отметила Валентина Матвиенко . Успешный опыт взаимодействия России и Белоруссии в рамках Союзного государства «способствовал углублению интеграционных связей на пространстве СНГ и был использован при создании Евразийского экономического союза », заявила она.

Сегодня все ветви власти двух стран продолжают последовательную работу в интеграционном объединении, направленную на гармонизацию национальных законодательств, расширение торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных контактов между российскими и белорусскими регионами, обеспечение равенства прав граждан и роста их благосостояния.

"Уверена, что стратегическое партнерство Российской Федерации и Республики Беларусь в координации внешнеполитической деятельности будет способствовать повышению конкурентоспособности национальных экономик, укреплению обороноспособности и безопасности государств", — добавила Валентина Матвиенко.