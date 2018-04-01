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Кузьмина: Таджикистан только и говорит о своем соседе — Узбекистане
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Кузьмина: Таджикистан только и говорит о своем соседе — Узбекистане 

Sputnik Таджикистан 2 часа назад
Фото: Sputnik Таджикистан
Экономист Елена Кузьмина подчеркнула, что Таджикиста очень заинтересовам в развитие отношений с Узбекистаном и в последнее время только и говорит о своем соседе. Кузьмина\: в Центральной Азии все только и говорят об Узбекистане
"Большинство стран региона сейчас сосредоточены именно на Узбекистане. Таджикистан, к примеру, только и говорит о своих соседях, Кыргызстан также заинтересован в Узбекистане наравне с Казахстаном. Лишь Туркменистан занимает общую позицию, хотя и поддерживает в целом миролюбивую доктрину всеобщего добрососедства в регионе", — сказала она.
Она добавила, что, на сегодняшний день Узбекистан четко обозначил свою позицию в регионе — это добрососедские отношения и скорейшее решение спорных вопросов.
Она положительно оценила прорыв в отношениях Таджикистана и Узбекистана.
Подробнее об оценке ситуации в Центральной Азии и месте Узбекистана в регионе слушайте в нашем радиоподкасте.
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