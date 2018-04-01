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В Литву не пустили российский тягач с радиоактивным грузом из Белоруссии
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В Литву не пустили российский тягач с радиоактивным грузом из Белоруссии 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 1 апр — РИА Новости. Инспекторы погранслужбы Литвы не пустили на территорию республики тягач с российскими номерами, направляющийся из Белоруссии с грузом использованного строительного материала, уровень радиации которого в 7,5 раза превышал допустимую норму, сообщает литовская Служба защиты госграницы.
"Пограничники в субботу вечером не впустили в Литву тягач Volvo с полуприцепом Schmitz с российскими номерами с грузом использованного строительного материала, уровень радиации которого в 7,5 раза превысил допустимую норму. Бывшие в употреблении кирпичи и плиты из Белоруссии направлялись транзитом через Литву в Германию", — говорится в сообщении.
Отмечается, что тягачом с опасным грузом управлял гражданин Белоруссии, документы которого были в порядке.
По данным ведомства, пограничники Трибоньского КПП вечером в субботу получили сигнал о превышении допустимого уровня радиации. При проезде через усыновленные на КПП ворота для замера ионизирующего излучения было зафиксировано превышение допустимой нормы.
"При повторном замере радиационного фона груза было установлено, что ионизирующее излучение строительных материалов равно 1,5 микрозивертам/час. Допустимый фон составляет 0,2 микрозиверта/час. Пограничники выявили источник излучения — это изотоп Радий-226", — отмечает ведомство.
Служба защиты госграницы Литвы добавляет, что о происшествии были проинформированы специалисты центра радиационной безопасности, а тягач с опасным грузом возвращен в Белоруссию.
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