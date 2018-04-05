Вице-премьер Белоруссии Семашко примет участие в Красноярском экономическом форуме

"Кстати, будет наш белорусский коллега, вице-премьер Владимир Ильич Семашко, с которым я постоянно веду разнообразве переговоры. В этот раз обменяемся мнениями на основной пленарке", — сказал Дворкович.

По его словам, на форуме планируется участие более 5 тыс. гостей, в том числе министров и руководителей ведомств.

Центральным вопросом Красноярского форума станет обсуждение механизмов достижения целей, который поставил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Также на форуме пройдет комиссия по транспорту, где будут рассмотрены инфраструктурные проекты, прежде всего Сибири.